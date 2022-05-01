美國聯邦眾議員透露，儘管根據原定計畫，美國海軍將在3年內解決戰術戰機不足的問題，但由於該軍種將大量F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）自升級計畫中剔除，並降低F-35C匿蹤戰機的採購速度，使相關問題須延後至2031年才能解決。

「美國海軍學會新聞網」（USNI）報導，眾議院軍委會戰術航空與地面武力小組委員會主席諾可斯（Donald Norcross）與共和黨的高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）哈茲勒（Vicky Hartzler），在聽證會中透露，美國海軍要到2031年才能解決戰術戰機不足的問題，而非先前號稱的2025年。

美國海軍告訴諾可斯，無法如期解決問題的原因，是F-35C的採購速度降低，以及F/A-18E/F「使用壽命改進」（Service Life Modification，SLM）計畫涵蓋的架數減少，SLM計畫用於延長「超級大黃蜂」Block II的壽限，並將其升級為Block III構型。

USNI指出，美國海軍2021年希望於2023至2026財年每年採購20架F-35C，但上個月公開的預算規劃顯示，該軍種2023財年僅請求購買13架F-35C、2024至2026財年每年採購19架；另外，美國海軍2021年也宣布將104架F/A-18E/F Block II自SLM計畫中剔除。

諾可斯表示，議員們去年便懷疑海軍無法於2025年達成目標，擔憂「果然成真」；哈茲勒則指出，美國海軍和空軍計畫於未來幾年內大幅降低航空機採購數量，讓外界擔心兩軍種為發展其他現代化項目，正將戰術戰機機隊作為犧牲品。

有議員針對美中2027或2028年的潛在武裝衝突，詢問美國海軍屆時的戰機庫存數量；美國海軍軍令部長（CNO）辦公室航空作戰處處長洛伊瑟（Andrew Loiselle）少將稱「無法提供具體數字」，但承認2025年該軍種的戰術戰機缺口為13架。