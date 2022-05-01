美國一名男房東將自祖父繼承來的房子出租，但一段時間過後，他注意到租客疑似經濟能力有困難，每個月都會拖欠租金，之後得知租客是名單親媽媽，故決定以其至今所繳的租金作為買房價格，將房子送給她。

根據Nine.com.au報導，這名男子在美國論壇Reddit發文，他一年前從祖父那繼承一間房子，在把所有程序與房地產相關事務解決後，發現租客每個月都有遲繳或欠繳房租的狀況，因此致電告知對方新房東身分的同時，還查看祖父留下的筆記，才知道這位房客的身分是名單親媽媽。

得知租客的苦衷後，他決定以這位房客至今所繳的租金，作為買房的費用將房子「賣」給她；房東表示，比起她在那住了6年，我僅持有房子14個月，「這當然是我名義上的房子，但這裡是她的家」。

不過房東也坦承有部分個人因素考量，他和妻子工作穩定，薪水也不錯，且自己也是生長於單親家庭，媽媽獨自一人將他撫養長大，對為了生計而拚盡全力有深刻的體會；另外，他也擔心其他親戚會趁祖父母精神狀況每況愈下，賤價出售房產，便索性將房子送給這位單親母親。