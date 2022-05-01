俄烏戰爭已持續2個多月，戰況膠著，世界各地許多藝人都紛紛替烏克蘭發聲；近日有烏克蘭民眾在當地巧遇國際巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），更悄悄在一旁拍下她私下超暖的真實面貌，親切替粉絲簽名還毫無架子對鏡頭微笑揮手，大票網友更為她前進烏克蘭用行動力挺很感動。

日前有一名烏克蘭利沃夫的網友，在臉書上分享一段影片，透露自己於當地一間咖啡廳見到國際巨星安潔莉娜裘莉，忍不住悄悄錄下她私下一舉一動；畫面中安潔莉娜裘莉把頭髮盤起來，穿著一套灰色運動套裝，休閒素雅的裝扮卻掩不住她的光環，身邊還有一名保鑣陪同。

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）被發現目前人在烏克蘭，私下超親民。(圖/ 摘自臉書@ Kyiv Post)

現場有粉絲發現撞見安潔莉娜裘莉，立刻拿著紙筆上前，她絲毫沒有明星架子，二話不說接過紙筆在一旁桌上簽名；安潔莉娜裘莉在簽完名後，看到正在錄影的網友，沒有任何不悅，露出和藹可親的微笑，還對著鏡頭揮揮手，讓人幾乎忘了她是紅遍全球的性感影星。

而安潔莉娜裘莉一直以來熱衷於公益活動，也很關注國際議題，鮮少使用社群平台的她，更在今年2月公開為烏克蘭發聲，祈求他們能過和平度過；沒想到安潔莉娜裘莉甚至動身前往烏克蘭，用行動力挺，令許多網友都對她讚嘆不已。