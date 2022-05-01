林青霞以鉛筆畫出5歲小孫女打牌的可愛模樣。（林青霞提供）

這幅畫作是施南生送給林青霞的60歲生日禮物。（林青霞提供）

金馬影后、「永遠的東方不敗」林青霞今（1日）獨家在中國時報刊登一篇名為「書房‧輸房」的文章，內文中提及她9歲就上桌打麻將，「高中畢業後進入娛樂圈，連睡覺時間都沒有，別說打麻將了。嫁做商人婦，忙碌的生活突然安靜下來，每天待在家裏不出門，先生怕我悶，就安排我跟朋友打牌玩。打麻將真是迷人的遊戲，加上我有偏財運，即使技不如人，也能常常贏。」透露自己偏財運威如東方不敗。

林青霞分享老公邢李㷧送她的半山書房，頭幾年成了「輸房」，不是她輸，是別人輸。她提到有次「海底撈月一筒自摸十三么，我摸到那顆大圓餅，叭噠一聲拍在牌桌上，嚇得大家一顫，我說『這牌治病』，其他3家說『你的病好了，我們就病了』。朋友見我牌運亨通，都說難怪我這麼喜歡打牌，但是我不願做個不事生產只會打麻將的人，通常打完牌我會有靈感寫篇文章或看看書，以不負這書房之名。」

她因為常贏麻將的名聲遠播，牌友都怕她，不願到她家，她只好遠征到外跟3位真正的大高手打擂台，結果連輸10幾場，自信都打沒了，她說：「原來一山還有一山高，明白這道理，我從此封牌，閉門看書、寫字、畫畫、唱戲，不亦樂乎。」

她也寫道，香港疫情吃緊，所有娛樂取消，家人天天在一塊兒，白天打乒乓球，晚上女兒邀她一起打小牌，「我是陪太子讀書，輸當然照付，贏也得付錢，連5歲的小孫女都上了桌，她打得可認真了。現在的小孩真聰明，一學就會」，她透露邢李㷧有次站在小孫女後面，吆喝著助陣，笑稱他做大生意時都沒那麼緊張。精采內容可詳見今天的中國時報。