烏克蘭南部敖德薩州（Odessa）州長馬欽柯在Telegram發文表示，一枚俄羅斯飛彈今天摧毀了敖德薩機場的跑道，所幸無任何受害人。烏克蘭軍方表示，敖德薩機場受損跑道已無法再使用。

法新社報導，馬欽柯（Maxim Marchenko）在一段影片中表示：「敵人今天從克里米亞（Crimea）發射一枚稜堡岸防飛彈（Bastion coastal defence missile），敖德薩（Odessa）機場的跑道已被摧毀。感謝老天爺，沒有任何受害人。」

路透社報導，烏克蘭軍方30日表示，一枚俄羅斯飛彈擊中烏克蘭西南部港市敖德薩的機場，跑道受損已無法再使用。

俄羅斯斷斷續續鎖定黑海港市敖德薩發動攻擊，一週以前，烏克蘭當局表示，敖德薩遇襲至少8人喪生。

烏克蘭軍方今天表示：「敖德薩地區遭飛彈攻擊，導致敖德薩機場的跑道受損，已無法再使用。」

俄羅斯軍方尚未針對這起攻擊發表評論。

此外，烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯軍機持續空襲圍城馬立波（Mariupol），聚焦於攻擊困守的烏克蘭部隊及平民藏身的亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

烏克蘭武裝部隊參謀總部的臉書（Facebook）發文也表示，烏克蘭軍方已奪回東部哈爾科夫州（Kharkiv Oblast）4個聚落的控制權。（譯者：劉學源）1110501