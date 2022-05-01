大樓管理員氣到語無論次？1名網友發現某處大樓貼上告示牌，但內容不論由右至左、由左至右、直式、橫式唸法都相當奇怪，照片曝光有網友推敲出「勉強合理」的唸法，其他網友笑說答對的下個月管理費五折」、「國文老師都哭了」、「沒有藏頭也沒有藏尾，是藏腦」。

有網友在臉書「爆廢公社」上發表1張照片，照片中1棟大樓的柱子上貼著2張紙條，疑似是大樓管委會告示住戶不要在該處隨意丟棄垃圾，該處旁邊可清楚見到許多大型回收物，而該紙條的內容格外醒目，因為不論由右至左、由左至右、直式、橫式唸法都相當奇怪。

1名網友發現某處大樓貼上告示牌，但內容不論由右至左、由左至右、直式、橫式唸法都相當奇怪，照片曝光有網友推敲出「勉強合理」的唸法。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

不少網友推論出最「勉強合理」的唸法，就是由左至右、右上至下，內容成「嚴私自禁丟棄，管理室已調取監視器，查詢私自丟棄者」；網友紛紛留言「答對的下個月管理費五折」、「國文老師都哭了」、「氣到語無倫次的管理員」、「中文的神奇，即使字詞全部錯亂，但你還是看得懂」、「這到底是什麼排版+文法」、「沒有藏頭也沒有藏尾，是藏腦」。

先前也有網友分享1張告示單全文僅14字，若由上至下、由左至右念，「注意再飲罐放科開言罰600百元小心」，路過的人全傻眼，字斟句酌後「還是看不懂在講什麼」，有網友解釋，寫這張告示的人，應該是要寫「注意！再放飲料罐開罰600元，小心」，但不知道為什麼錯字連篇，如注意的意，中間的日寫成田；飲料的料寫成科；罰的左邊多一個言；連元都會多一點。