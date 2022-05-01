蛋蛋這次不只淡淡哀傷，更是哀痛！網路上有網友分享1組照片，1名行動不便的中年男子疑似準備坐在塑膠椅上洗澡，但該椅子下方有小破洞，男子的睪丸竟當場卡進洞內、無法拔出，最後是「連人帶椅」送醫，照片曝光嚇壞不少人，網友紛紛喊感覺很痛。

臉書「爆廢公社」有網友分享1組照片，第1張照片是台灣常見的塑膠椅，但該椅子在坐墊處破了1個小洞，而接下來的照片相當驚悚，竟是1名男子的睪丸當場卡進洞內，當場請救護車「連人帶椅」送醫「拔蛋」，照片中椅子下方還能清楚見到男子重要部位，嚇壞不少網友。

1名行動不便的中年男子疑似準備坐在塑膠椅上洗澡，但該椅子下方有小破洞，男子的睪丸竟當場卡進洞內、無法拔出，最後是「連人帶椅」送醫。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友紛紛留言「感覺很痛」、「好可憐，幸好臉沒拍到，不然發生這種事就夠難受了」、「對不起，我知道很痛，但我笑了哈哈」、「我是笑不出來，應該腳無力坐在椅子上洗澡，導至這結果」、「看起來就像是行動不便的老人家坐在上面洗澡，滑進去的，很痛」、「真的是蛋蛋的哀傷」。

嘉義市2014年也發生1名行動不便的65歲林姓男子，準備洗澡時坐上塑膠椅，沒想到睪丸不慎卡在椅子透氣孔，他的兒子想幫忙，用鐵鎚要敲破椅子，結果椅子沒破，反而父親的下體受傷出血；泰國曼谷也有名81歲老翁坐塑膠椅時將1顆睪丸卡在椅縫間，睪丸腫漲拔不出來，同樣送醫才「脫困」。