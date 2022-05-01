【愛傳媒黃珊珊專欄】很多市民朋友在問快篩陽性，再來怎麼辦？下一步該怎麼做？​

為了讓快篩陽性的民眾盡快進行PCR採檢，台北市聯合醫院七大社區篩檢站已開設「綠色通道」，以避免快篩陽性者與一般民眾擠在醫院急診室外，發現自己快篩陽性時，也請民眾不要慌張，只要帶著包裝好的陽性檢體到場採檢，就能快速通關。​

發現自己快篩陽性時，請大家不要慌張，照著以下步驟進行：​

1.把檢測樣本包裝好。（兩條線）​

2.可以步行，或請親友駕車到醫院PCR，或通報區級關懷中心，請求派防疫計程車到醫院，但切勿搭乘大眾交通運輸工具。​

3.回家靜待採檢結果。（ 目前案件多會有時間差）​

那如果被通報PCR 陽性確診，又該怎麼辦呢？​

1.如果健保快易通或接獲醫院通報PCR陽性確診，切勿慌亂，收到醫院簡訊後，點選連結上傳個人資料及接觸史，並通知同住家人及密切接觸者。（ 連結置於留言處）​

2.衛生單位將會聯絡您安置事宜(判斷您的個案適合醫院、集檢所、防疫專責旅館或者居家照護)，在此之前請先自主一人一室居家隔離，同住親友（家人、室友）可一同居家隔離。之後您會接獲居家照護通知書、而同住者會接獲居家隔離通知書。​

3.確診者十天免採檢可解隔離、居家隔離者採3+4方案。​

4.緊急狀況打119、其他生活照顧需求可打區級關懷中心或1999，視訊醫療可與聯合醫院各院區聯絡。（之後就可能有媒合的認養診所提供服務）​

接下來，很多人可能都會確診，絕大部分都是輕症或無症狀，有些會有咳嗽、發燒現象，在現有醫療量能下，有症狀者請先快篩再就醫，安靜度過十天，主動通報雙向簡訊，我曾經隔離過，我知道那種疑神疑鬼的焦慮感，總覺得自己好像有症狀或喉嚨癢，心慌慌！​

珊珊想跟大家報告，基層醫療同仁真的每天都很認真辛苦的在安置每一位確診者，現在，密切接觸者已經只限於同住親友或拿下口罩毫無防護的對象，而職場或學校的同事或同學，要靠學校與企業自主匡列通報，這是基於民生必要維持的因應方式，相關接觸者也會採取「以篩代隔」的替代方案，現在跟以前的清零時期防疫方式差別很大，但抗疫的心態還是要保持平常心。​

很多人不能理解為何確診通報後沒有立即處理而要等一到兩天才接到電話，因為每天暴增的個案數，同仁都得一ㄧ消化安頓，希望每一個人都能得到良好的照顧，這段期間只能請大家耐心等候，自主管理，靜靜地度過隔離在家的日子，有狀況時隨時能打上述專線，讓我們用實際行動，保護公衛及醫療量能不崩潰，一起面對當今的疫情，「我確診、我不慌」，我們一起加油。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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