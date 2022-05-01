新竹1名女子小芳（化名）離婚後遭前夫控訴，她在離婚前與2名男子在家中浴室大戰，性愛片還上傳至SWAG網站，前夫求償50萬；但小芳在法庭公開驚人真相，原來當天是丈夫對她下藥，她昏迷時被丈夫與另名男子性侵，丈夫還在旁拍攝，法官審酌影片中男子身體特徵確實與前夫相符，判定前夫敗訴。

根據判決書，丈夫提告稱在SWAG網站發現小芳與2男在浴室大戰影片，上傳的帳號確實就是小芳的電郵，因此向小芳求償50萬；但小芳曝光驚人事實，其實根本就是丈夫主導拍影片，丈夫當時讓她喝下摻藥飲料，她昏迷後就遭陌生男子在浴室性侵，而丈夫就在門縫用手機偷拍，影片2男其中1人就是丈夫。

小芳證稱，影片中有拍到拍攝者的身體特徵，她提供丈夫其他影片證明該人就是丈夫，此外還稱SWAG網站帳號是丈夫用她的電郵私下申請的；而丈夫則辯稱，影片中小芳曾數次看鏡頭，不像昏迷無意識，且SWAG網站申請帳號有繁瑣程序，他不可能私下偷幫小芳辦帳號。

法官審酌影片發現另一男子的身體特徵確實與丈夫相符，認定丈夫既是掌鏡者，還加入「戰局」，顯見一切情勢男子均知情，難認定小芳有故意、過失侵害原告配偶權，因此男子未能舉證被告有侵權行為，也沒有理由請求50萬元撫慰金，近日判小芳免賠，全案仍可上訴。