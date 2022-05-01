【愛傳媒左化鵬專欄】雄兔腳撲朔，雌兔眼迷離，兩兔傍地走，安能辨我是雌雄？一《木蘭詩》

這兩方虎字碑石，都是用來鎮邪止煞。目前，一碑立於坪林茶博物管的庭園，一碑立於草嶺古道的山徑。遠觀近看，直幅行書，字蹟相仿，兩者皆是出自台灣鎮總兵劉明燈的手筆。

劉明燈是湖南張家界的土家族人，投効湘軍名將左宗棠麾下，在剿滅太平軍戰役時，出生入死，屢立奇功。左宗棠大為激賞，特地保舉這名時年二十九歲的小伙子，前來台灣當鎮總兵，於是他渡海來台，走馬上任，馬不停蹄，全台走透透。

他關心民生疾苦，多次到葛馬蘭視察防務，當時沒有高速公路，他走的是草萊叢生的淡藍古道（淡水到葛馬蘭），見山中大霧瀰漫，不利商旅，想起易經乾卦「雲從龍 風從虎」，虎嘯谷風，風至霧散。於是就雋刻虎字碑於現今貢寮附近的草嶺道旁，一來鎮邪，二來安定人心。後來，又有人將他的墨寶，雋刻另一虎字碑，立於現今的北宜公路。

劉明燈堪稱文武全才，但時運不佳，官運多舛。來台後，內憂外患，緊逼而來。甫一上任，美軍即耀武揚威，登陸南台灣，英國也派艦攻打北台灣，搶奪樟腦，朝廷內又有人不斷的打他小報告，他整天憂煩，鬱鬱不得志，兩年後，黯然離台，清光緒二十一年，病逝故里，享年五十七歲。若是他延壽一年，見到隔年日軍又侵佔台灣，一定死不瞑目。

他留下的兩方虎字碑石，其中一方，一直孤寂的矗立在草嶺古道，一百五十多年來，看盡人間的興衰。另一方則演出了一齣「虎字碑流浪記」，民國五十年左右，國軍在拓寬北宜公路時，將它移到台北國防部後備指揮部。年深日久，已逐漸被人遺忘。

直到民國九十年，時任台北市文化局長的龍應台，前往博愛路後備指揮部會勘古蹟時，發現了這方虎字碑，她仔細端詳兩方碑石的虎字，察覺筆法稍有差異，草嶺的看似溫柔，應是母碑，坪林的比較陽剛，應是公碑。

碑石竟然分公母，此事成為趣談，轟傳一時，當時的台北縣政府得知消息後，竭力爭取，終於讓這方下落不明，在外流浪幾十年的虎字碑回到故里，目前，安置在坪林茶博物館的庭院中，供人參觀。也許我資質魯鈍，左瞧右瞧，看花了眼，就是分不出公母。

離開茶博物館，已暮靄四合。我想起一首兒歌：「兩隻老虎，兩隻老虎，跑得快，跑得快，一隻沒有耳朵，一隻沒有尾巴，真奇怪，真奇怪」。

作者為資深媒體人

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