【愛傳媒藺奕專欄】沒有人不喜歡花東，依山傍海，豐儉由人，乾淨。蔚藍的太平洋一路披上左肩、頂撞左胸膛，教堂、面海墓地四處遺散。

在花東，人很容易隨意就坐進一個畫框，這是跟台灣六都非常不一樣的、具備擴香能力，濃香型的台灣。從膽曼到堺橋，再過去就邁向「成功」了，這一段風景讓我想起在日本五島還是哪裡，那裡有長鬚鯨顎骨做的鳥居、以及海邊的酒造。

我們住的近海高台（Vue sur l'océan）眼前就是三仙台，民宿主人是道地的法國人，夫妻倆都是虔誠的瑜珈行者。四十歲男主人董山木（Samuel Satyavan Don）剛打坐完，準備種菜苗，他太想念家鄉的生菜沙拉、又或者提供住宿客的早餐得有機。

我蹲下身子陪他一起種菜，直到黑夜奪走了視覺，此時的世界是一片聲音。

英文、中文、法文、印度文和梵語，後來哥倫比亞帥哥也加入又多了西班牙文，相互交雜成一盞友誼的路燈，也是一種陽光、一種温度，一種顯影劑。

法國高盧公雞和台灣土雞就這麼一直嘰嘰嘰。和有趣的外國人在此相遇真的太美好了，特別是和我不曾想過的異國行者相遇的相遇。聊起阿育吠陀、奥義書、梨俱吠陀、瑜伽經這一類純屬精神上的馬拉松，是以往海外行旅才有的驚喜。

上帝安排自有深意，我已經一萬次確認過了這樣的事情。

人情味還是最好的。在花東這裡，你如果只找到山海和美味，而沒有任何精神上的見識和覺醒，我總覺得不只是少一味，而是……根本白來了。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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