俄羅斯武裝部隊表示，他們今天發射高精準飛彈擊中17個烏克蘭軍事設施，並摧毀一個指揮所以及用來存放火箭和大砲的一座倉庫。

路透社報導，俄羅斯國防部在網路發文表示，當天的空襲也擊斃超過200名烏克蘭部隊並摧毀23輛裝甲車。網路發文未提及對黑海港市敖德薩（Odesa）機場的攻擊，敖德薩州州長稍早前表示，俄羅斯飛彈擊中敖德薩機場，導致機場跑道無法再使用。（譯者：劉學源）1110501