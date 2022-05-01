俄宣稱擊中17烏克蘭軍事設施 擊斃逾200烏軍 08:072022/05/01 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯武裝部隊表示，他們今天發射高精準飛彈擊中17個烏克蘭軍事設施，並摧毀一個指揮所以及用來存放火箭和大砲的一座倉庫。 路透社報導，俄羅斯國防部在網路發文表示，當天的空襲也擊斃超過200名烏克蘭部隊並摧毀23輛裝甲車。網路發文未提及對黑海港市敖德薩（Odesa）機場的攻擊，敖德薩州州長稍早前表示，俄羅斯飛彈擊中敖德薩機場，導致機場跑道無法再使用。（譯者：劉學源）1110501 駐拉脫維亞代表處捐贈百萬美元 助安置烏克蘭難民 複製二戰決勝關鍵 美通過烏版租借法案 #擊中 #烏克蘭 #敖德薩 #17 #軍事設施 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯合國秘書長訪問期間 俄軍空襲基輔至少3傷 04:332022/04/29 國際 五角大廈：美國在駐德軍事基地訓練烏軍 14:542022/04/30 國際 布查鎮屠殺 烏克蘭點名涉案俄軍10人 14:302022/04/30 國際 美防部發言人談俄侵烏克蘭 罕爆粗口批蒲亭惡質 11:332022/04/30 國際 傳巴西要提供獵豹式戰車砲彈 俄官媒隨即駁斥 10:162022/04/30 軍事 烏克蘭反通敵法抓賣國賊 避免自家人背後捅刀 23:192022/04/30 國際 印度神童輸了？沈富雄預言俄烏戰爭「這時停戰」 網驚呼連連 08:492022/04/30 政治 普丁竟出這一招把歐洲人嚇壞 吳子嘉：「這國」撿到便宜 09:002022/04/30 政治 大陸駐英大使鄭澤光：一個中國原則必須得到切實遵守 12:482022/04/30 兩岸 俄軍烏東進展有限 西方援烏重武器尚未成戰力 13:272022/04/30 國際 坑慘畢業生 遭控私吞172萬公款潛逃 興大畢聯會前會長只回6字 00:552022/04/30 生活 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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