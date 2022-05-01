新北市土城區今天凌晨發生紅牌重機與雙載機車的重大車禍，三人倒地送醫，傷勢嚴重。

警方調查，王姓少年（15歲）無照駕駛，凌晨載許姓友人（14歲）兜風，行經土城金城路三段與峰廷街口時，跟騎紅牌重機的黃姓男子（28歲）撞上。王姓少年當場噴飛三公尺遠，一度失去呼吸心跳，所幸送醫後恢復心跳；後座的許姓少年也被撞飛重摔，左大腿骨折，意識清楚。紅牌重機騎士黃男則是昏迷、顱底骨折、四肢多處開放性骨折。

初步調查，車禍疑似因貪快、搶黃燈造成，確切原因仍待警方調查釐清。