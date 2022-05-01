甫於上週在南港展覽館落幕的台北國際車用電子展中，除了有大量的各式車用雷達感測系統、抬頭顯示器以及電池、馬達設備外，還有許多鎖定企業車隊為客群的車用電子產品。

在2021年底興櫃的車載娛樂系統製造商凱鋭光電（2255），有別於中控台的影音系統，專注的是後座旗艦娛樂，客戶群為藍寶堅尼、賓利、保時捷以及奧迪，但此次要介紹的是凱鋭旗下的2輪部門品牌VIGOR PLUS。

在2022年車電展中，罕見地出現2輪車用電子產品，VIGOR PLUS在現場展出與汽車看齊的機車用盲點偵測系統Hive BSM，透過後裝的感測雷達、警示燈，可以偵測機車後方15公尺、左右各4.5公尺範圍內的車輛，若被偵測的車輛在3秒內會超過機車，那警示燈就會以閃爍的方式提醒騎士注意車後狀況。

許多人會疑惑，如果在台北、新北市車多的地方，那警示燈不就會一直亮起？現場人員表示，如果車輛在時速30公里以下警示燈不會作動，主要是提供騎士在行駛間預判後方車輛，主要鎖定的客群為黃、紅牌大型重機，但以白牌重型機車為主要通勤的族群也可以加裝，也有台灣的機車大廠對Hive BSM相當感興趣，已經與VIGOR PLUS進入洽談階段。

安控廠昇銳旗下車威視，看準今年1月上路的車檢16-1規定，推出數位大餅、DVR整合式平台。（圖／方萬民攝）

安控大廠昇銳電子（3128）旗下子公司車威視，主要負責車用監控電子產品，主力客戶分布在美國、日本以及澳洲，在去年接到日本客戶的車隊整合系統大單，已經為今年挹注相當動能。

在此次車用電子展中，車威視端出協助澳洲客戶查找路面坑洞的整合平台，該平台透過AI分析，在行駛時可以辨識坑洞或者異物，並記下坑洞位置、數目，最後提報給政府外包的施工單位進行後續施工。

由於適逢《車輛安全檢測基準》第16點之1（俗稱16-1）在2022年1月1日正式上路，自2023年起所有大客車、大貨車以及3.5噸以上小貨車若未裝設數位行車記錄器（俗稱數位大餅），也就是紀錄行車資訊的「黑盒子」，將處以新台幣1.2萬至2.4萬罰鍰。

因此車威視推出數位大餅結合大型車專用的DVR（多路攝影鏡頭）系統，換言之，大型車不再需要分別裝設數位大餅、行車攝像紀錄儀器，所有檔案、影片都會被整合進系統中。

產品經理凌育平透露，該系統是目前市面上唯一將2者整合的產品，預計售價會比分別裝設數位大餅（約新台幣9千至1.2萬元上下）以及DVR系統（約新台幣1.2萬至1.8萬間）的價格還要低，目前已經與物流公司嘉里大榮洽談，在法規推動下預計在今年有望賣出3千套以上。

從電子開關起家的億勝企業，二代何恩慶接手後開發出可無線操控的防水薄膜式控制面板。（圖／方萬民攝）

車用電子展中除了提供完整產品的電子大廠，台灣還是有許多逐漸轉型的傳統電子零配件廠，來自台南的億勝企業早期專門生產車用金屬電子開關、防水開關等零配件，隨著市場需求逐漸疲弱，遂進軍遊艇、車用電子開關市場。

此次億勝展出的重點產品為SP5110A防水薄膜開關，最初在遊艇市場被大量採用，也與台灣中小型遊艇廠有密切合作，該防水開關最大的特點就是可以用手機遠端操控。

在新冠肺炎期間，許多線下展覽停擺，因此二代經營的億勝總經理何恩慶就透過阿里巴巴電商平台銷售，結果受到歐美地區買家青睞，線上銷量為線下銷量的3倍，1名德國Youtuber在頻道中開箱SP5110A防水薄膜開關，並裝進改裝露營車後發現到效果相當好，只要躺著就能控制車內的電燈，最後也與億勝合作在歐洲銷售該產品。

何恩慶強調，主要是以往遊艇、露營車上的電子開關都相當大，這代產品也已經更新到第4代，把面板厚度縮減到8.5mm，背面孔位也相當小，因此才會受到露營車、遊艇的發燒級玩家青睞。