《鄭亦真辣晚報》

俄烏戰爭已逾兩個月，北約將在歐洲波蘭、北馬其頓以及愛沙尼亞和拉脫維亞邊界一帶展開軍事演習；而美國防部則證寶，美軍已在德國等地的美軍基地訓練烏克蘭軍隊。戰略學教授林穎佑表示，現在的北約有點外強中乾，面臨俄烏這種大規模戰爭時，會發現它的裝甲部隊不夠、機動力不夠、兵力投射能力不夠，因此，美國和北約的下一步是重整北約。

林穎佑4月30日在中天政論節目《鄭亦真辣晚報》中分析戰況表示，赫爾松、扎波羅熱、尼古拉耶夫等這些城市都控制第聶伯河的水源，還包含交通要道。對於俄羅斯來講，克里米亞有點鞭長莫及，真正戰況激烈的地方是在烏南這一帶，烏克蘭在尼古拉耶夫發動好幾次反擊，可是被俄羅斯擋了下來。

林穎佑接著指出，如果俄羅斯打下尼古拉耶夫，下一步就是敖德薩。俄羅斯在黑海有一些艦隊集結，主要是在牽制住敖德薩的烏克蘭部隊，讓烏克蘭部隊沒有辦法往赫爾松移動。如果俄羅斯能夠打下赫爾松、扎波羅熱，就可穩定克里米亞的水源問題。

另外，林穎佑也點出，現在的北約有點外強中乾，不要把北約想像成以前那樣。現在的北約從冷戰結束到最近30年來，北約的戰略目標是希望轉型為一個小規模、快速移動的反恐部隊；但面臨俄烏這種大規模戰爭時，北約會發現它的裝甲部隊不夠、機動力不夠、兵力投射能力不夠，所以現在美國希望新的國家加入之外，最希望的是重整北約，這就是美國和北約下一步真正的目標。