七六人主力中鋒恩比德（Joel Embiid）不幸在這個重要時刻受傷，他在首輪G6終場前3分多鐘遭到暴龍前鋒席亞卡（Pascal Siakam）肘擊，將因右眼眶骨折與輕微腦震盪無限期缺陣。總教練瑞弗斯（Doc Rivers）這次必須承擔大部分的責任，《今日美國》一篇觀點批評瑞弗斯在領先29分時還不換下恩比德，導致他在最後關頭受傷。

瑞弗斯不能未卜先知，不過恩比德該役已經帶著右手拇指韌帶撕裂傷上陣，既然取得巨幅優勢就該立即讓他休息。很難說NBA要領先多少才算安全，但是暴龍明星控衛范弗利特（Fred VanVleet）受傷缺陣，他們必須在4分鐘砍下30分才有機會趕上七六人，就算對面全是板凳球員恐怕也做不到。年度MVP投票早就結束了，也不納入季後賽表現，無論是以球隊勝負或球員個人數據，瑞弗斯沒有理由不讓恩比德提前下場休息。

七六人將於東區準決賽對上熱火，這個是可以預見的，即使在陣容完整的情況，熱火也是稍微被看好勝出的一方。熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）前一輪對戰老鷹表現優異，現在七六人缺少恩比德就更難處理阿德巴約。根據例行賽的數據，恩比德不在場上時，七六人每100回合少拿8.3分、同時被對手多拿3分。