國內本土確診數連3天破萬例，指揮官陳時中坦言「還沒有看到高峰」；民眾不僅搶快篩試劑，也湧入醫院做PCR篩檢。婦產科醫師張瑜芹指出，確診民眾若出現7症狀，恐屬於中重症患者，「不要猶豫，請趕快就醫」。

張瑜芹PO文，她說疫情爆開後，醫院的氣氛和之前明顯不同，全體醫護都以最謹慎的心情看待這波疫情，也希望民眾一起配合，好好守住台灣。由於防疫政策調整為減災、輕重症分流，張瑜芹提醒，除了戴好口罩、雙手勤消毒，同時減少群聚，最重要的，沒什麼事不要跑醫院，把量能留給需要的人。

另外，萬一確診了，雖多以輕症為主，不過要是出現以下症狀，張瑜芹呼籲盡快就醫，不要延誤救治時間。她也舉出3種人容易迅速惡化，包括兒童、老人，以及未接種疫苗者。

一、喘或呼吸困難

二、持續胸痛胸悶

三、意識不清

四、無法進食、喝水或服藥

五、皮膚、嘴唇或指甲床發青

六、過去24小時無尿或尿量顯著減少

七、無發燒（體溫小於38度），但心跳超過每分鐘100下