知名直播主連千毅因發行NFT，遭YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）質疑詐騙，讓連千毅氣炸揚言要邀對方談判，消息延燒數日，昨(4/30)在連千毅閃電直播道歉並取消約戰之下，事情總算落幕。而網紅鳳梨、「玖壹壹」春風深夜也發限時動態，以「大哥出馬，平安喜樂」8字暗指連千毅收手原因。

連千毅先前因被勾惡質疑詐騙憤怒反擊，對此，網紅鳳梨一度開嗆連千毅擾亂社會安寧，希望他適可而止，不要再掀起糾紛，更嗆對方：「不要整天喊找哪個大哥揪人怎麼樣，好好做生意、謙虛一點，有做錯的地方就認錯，不是一直欺騙消費者和社會大眾或對媒體放話帶風向」。

鳳梨發文暗指連千毅取消約戰主因。（圖／翻攝自yi0107 IG）

而「玖壹壹」團長春風也發了207字說明對「兄弟」的看法，認為他所知道的「兄弟」並不是靠著背後勢力欺負人，而是盡力去相挺、幫助他人，讓別人自然而然的敬重、尊重你，雖全文沒提到是暗指什麼事件，但引來網友猜想是回應連千毅約戰風波。

春風也以8字回應。（圖／翻攝自911_eo IG）

昨連千毅態度軟化，開直播承認自己太衝動，5月5日邀勾惡見面的事情確定取消，他也承認這段期間受到不少指教，大哥們都勸誡他身為公眾人物本來就該有被評論的自覺，請他學會放下，若真的不服對方說得太過分，大可以採法律途徑解決。而據媒體報導，兩人停火是因為背後大哥「北盜」黑金城出手協調，他在80、90年代是知名大盜，曾犯過許多竊案，服刑20多年，更是台灣遭誤判殺人坐冤獄的第一人，算是重量級的大哥大。