民進黨立委高嘉瑜最近關心新冠疫情所需要的「手指血氧機」與「唾液快篩劑」等醫材供應與價格問題，不料卻因為一件毛小孩用藥，在臉書被網友洗版，最後致歉。律師呂秋遠認為，這件事情是立委打開了潘朵拉的盒子，既然喊出「國王沒穿衣服」，那就要負責幫國王穿上衣服！

這件事的緣由，按照呂秋遠的說法是，有位民眾的毛孩在接受化療後死亡，因此向立委陳情，獸醫師使用「沒有合法藥證的化療藥」。

呂秋遠指出，這項化療藥，在教科書與國外都行之有年，效果也不錯。但是在台灣沒有申請藥證，於是有些獸醫師自己進口，但這是違法的。多年來，毛孩治療的藥物，就是在這種「心照不宣」的情況下，大家裝作一切都沒事，直到這個案件爆發。

一旦毛孩有狀況，根據法令，獸醫就有可能變成毛孩兇手，只因為法規不足、藥證沒有，所以獸醫師要承擔所有的風險。但獸醫師又不忍心看到毛孩的生命就此消失，那麼，當法規落後、藥證缺乏的時候，請問獸醫師該怎麼做？

呂秋遠質疑，這位立委打開了潘朵拉的盒子，但是立委不就是負責修法的人嗎？要喊出「國王沒穿衣服」，那就要負責幫國王把衣服穿上啊！

高嘉瑜昨晚在臉書表示，下周會邀集農委會及獸醫師等，共同就當前動物用藥的困境及如何放寬用藥取得建立機制，為推動物用藥權益努力。