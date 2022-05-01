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嘉義市中心的嘉雄陸橋，昨（4月30日）有輛轎車因不明原因逆向撞上橋墩，整輛車卡在橋邊，因畫面與事故地點太離奇，引起民眾調侃，「開車技術太絕！」警方指出，該位駕駛並無酒駕，初判原因為失控自撞。

臉書粉專《綠豆嘉義人》昨分享一段影片，事發地點為於嘉義市中心的重要橋樑「嘉雄陸橋」，然，一輛轎車因不明原因逆向衝上路橋，撞上側邊護欄，整輛車卡在上頭動彈不得。

而該處車流量眾多，事發過程也被許多路過民眾目擊，拍照錄影上傳網路，掀起熱議，不少網友表示驚呼，「這樣也可以出事，一個字『絕』」、「擱淺了啦」、「怎麼想都想不到會逆向撞在這位置，怎麼開都不順啊」、「我從旁邊經過，整個傻眼」、「這要怎樣才能開往那個方向啊？」、「他竟然有駕照」。

對此，警方指出，30日下午3時許接獲民眾報案，到場後發現27歲程姓駕駛自撞，逆向卡在嘉雄陸橋上，駕駛受有輕傷，但無酒駕反應；駕駛聲稱，自友愛路開車前往嘉義市區，左轉上嘉雄陸橋時，車輛突然失控衝向橋頭後撞上。

警方初判，此起車禍為自撞事故，並無其餘違規事項，但因駕駛撞壞橋墩，後續會將調查結果函送至嘉義市政府，以釐清賠償事宜。