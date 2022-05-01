道奇賽揚獎投手包爾（Trevor Bauer）又爆出一件性侵案，大聯盟前日才宣布將他禁賽兩個球季，結果在同一天出現第3位女子對《華盛頓郵報》指控包爾性侵。包爾先前遭到兩位女子指控在合意性行為時過度使用暴力，把女方掐昏導致她們受傷，雖然證據不足未遭刑事起訴，現在又有第3位「受害者」站出來。

第3位女子表示，她與包爾之間的肉體關係長達1年，包爾曾有幾次在床上施暴導致她昏迷，情況與前兩位女子相似，她看到包爾否認先前對其他女人的犯行才站出來指控。

包爾的公關團隊透過Larry Brown Sports發表聲明，大意是說：包爾堅決否認華盛頓郵報爆料的虛假指控。這位女子與包爾的肉體關係完全是兩廂情願，沒有任何違法的部分。事實上提出要玩昏迷性愛的是女方。單單在2019年，女方就主動寄出自己的139份豔照與影像給包爾，還要求包爾「更加粗暴」「錄下我們的影片」。

簡言之，包爾一方的回應比照先前的案件，這只是包爾與那些女子之間的性癖問題，與非法暴力性侵完全不同。幾位女子的指控也類似，就是她們合意與包爾上床，也希望包爾粗暴一點，但不能接受在失去意識的狀態下再被包爾玩弄（包括未經同意的肛交）。包爾遭到大聯盟禁賽兩年處分，將損失7000萬美元薪水，他正在向聯盟進行上訴。即使包爾最後在法庭獲得不起訴，大聯盟也有權力將他禁賽。