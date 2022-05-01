資深女星楊繡惠是美魔女代表，保養得宜的她除了有一張凍齡臉蛋外，身材更是前凸後翹，相當不科學，作風海派的楊繡惠日前曾放送火辣薄紗照，大方秀出火辣身材，這回她則PO出22歲少女嫩照，只見楊繡惠身穿低胸小可愛，俏麗嘟嘴的她，胸前飽滿上圍更是吸睛。

57歲楊繡惠昨晚在臉書PO出22歲少女嫩照，只見她頂著高馬尾、對著鏡頭賣萌嘟嘴，臉上滿滿膠原蛋白，而楊繡惠身穿低胸小可愛搭配毛絨絨短裙，一彎腰就倒出飽滿上圍，好身材相當吸睛，不過楊繡惠卻謙虛說：「翻到22歲的我 不勝唏噓」。

楊繡惠大方PO 35年前舊照，星友也紛紛留言給一片好評，方順吉直呼：「都沒變餒 22歲跟57歲一模一樣餒」，還釣出楊繡惠搞笑回應：「你有喝酒嗎」，李亮瑾大讚：「好清純啊..現在更美，是成熟有自信的女人味」、唐從聖、湘瑩都直呼超正，謝金晶則說：「哇～姐好正 現在還是很美～」楊繡惠還感性回應：「歲月不饒人啊！妹妹 好好把握年輕」。

57歲楊繡惠出道多年，早期是歌仔戲演員，近年在戲劇、綜藝都有亮眼表現，楊繡惠以爽朗個性、犀利談話風格，讓她人氣很夯，加上楊繡惠保養得宜，擁有纖細身材和前凸後翹的S曲線，也讓她成為是演藝圈著名的美魔女一枚。