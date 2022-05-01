台北市一名網友上月23日跑去夜市吃東西，不料3天後出現肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，28日PCR採檢確診。他分享染疫後的5天心得，直呼「政府應變能力已跟不上確診速度了」，呼籲民眾備妥常備用藥，也盡量不要外食。

原PO在PTT發文表示，他是7年級生、打了兩劑BNT。發病後前往醫院看耳鼻喉科，也去排了公費PCR，原本體溫正常，不料返家就開始發燒，「快篩兩條線」。

當晚，健保快易通顯示陽性確診，隔天就收到市府關懷簡訊，要他在家裡等電話。原PO因身體不適，加上1922打不進去，只好改打1999，結果對方也是請他居家隔離。

後來，終於接到衛生局電話，他馬上提問，「沒藥可吃怎麼辦」、「會提供防疫包嗎」、「是否可入住防疫旅館」，衛生局一一回覆，坦承目前確診人數多，防疫包配送沒這麼快；如果可在家1人一室，不建議他入住2人一室的防疫旅館。

原PO強調，如果他28日沒去看醫生，家裡是完全沒有藥的，所以準備常備藥很重要。發病後，他也一口氣出現喉嚨痛、肌肉痠痛、疲憊、發燒、頭痛、食慾不振、畏寒、盜汗及大量的痰，「出門真的要小心，能外帶的話，盡量回家吃吧」。