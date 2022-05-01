國防專家說，最近衛星圖像顯示，FC-31隱形戰機出現在中方海軍航空基地，可能意味著解放軍已為第4艘航母展開飛行員訓練。

FC-31「鶻鷹」戰機

據《南華早報》（South China Morning Post）1日報導，眾所周知，中國在研製至今最大的003型航母，並可望很快進行海試。然而，目前還不清楚的，就是打造004型航母的作業是否已經展開。而3月的衛星圖像顯示，有兩架FC-31「鶻鷹」戰機和幾架殲-15艦載戰機並排，首度同框出現在遼寧省的海軍艦載機綜合試驗訓練基地。

這兩架「鶻鷹」5代戰機似乎比殲-15略短，而深灰色塗裝顯示它們是隱形戰機。而兩款戰機並列，暗示FC-31可能繼殲-15之後，成為艦載戰機。如今中國現役航母「遼寧」艦和「山東」艦所使用的艦載機，都是殲-15「飛鯊」。

國防專家和消息人士說，FC-31和殲-15同框亮相，也可能顯示，中國準備打造第4艘航母。003型航母今年稍後可望海試，也成了中方未來打造航母的參考基準點。而北京打算在2030年以前，至少打造4支航母打擊群，成為僅次於美國的第二大藍水海軍。

雖然003型航母和「遼寧」及「山東」艦一樣，採用的仍是傳統的柴油動力，但004艦卻很可能配備核反應爐。

Is China ready for aircraft carrier No 4? Talk swirls over stealth fighter jets at PLA naval base https://t.co/5jMPhe4dtB — Today's News (@jlitwinetz) April 30, 2022