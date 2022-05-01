俄烏大戰持續超過兩個月，為協助烏克蘭對抗俄羅斯，美國也不斷加大軍事的援助力道。前國安會副秘書長楊永明指出，從4月28日以來，美國已經連出3招，且從美國出招的方式可以看出，其對烏克蘭軍援的數量增加，且層級也大幅提升。

楊永明30日在中天政論節目《前進戰略高地》中表示，美國在4月28日已經連續出了三招，美國總統拜登寫信給國會，要求再提供烏克蘭330億美元的援助；擴大沒收俄國富豪資產；同時，眾議院也通過了「租借法案」。所以現在的問題是，這三個部分到底要怎麼產生戰場上的效應？因為美國提供的330一昧元的援助當中，只有114億美元是針對軍備。

楊永明指出，美國給予烏克蘭軍援上，量增、層級大為提升。不再像過去是提供標槍、刺針等單兵個人作戰武器，且這些武器也快送光了，據說西方國家提供給烏克蘭6萬枚標槍飛彈攻擊裝甲目標，但同時也有人質疑，是不是有一些飛彈的流向不明？因為過去有這樣的紀錄。

楊永明認為，戰場上需要的是重型武器，這也是為何日在德國的前美國空軍基地，有包含北約和非北約國家在內的40幾個國家大會師，在這次會議當中，美國就是在號召大家會盟表現對烏克蘭支持，分配大家趕快多捐武器，於是法國就說會提空凱薩自走砲，德國則表示會提供獵豹防空坦克。楊永明也發現，德國蕭茲政府似乎開始改變態度，開始採取和美國一致的態度面對俄羅斯。