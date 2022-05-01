有「鄉民女神」稱號的網紅潔哥(李秉潔)，擁有率直性格和火辣身材，2019年和愛情長跑18年男友步入禮堂，隔年喜獲千金，並將寶貝女兒取名「Fafa」，這段時間她PO出親子相處日常，日前和大家分享和女兒共同快樂出遊，卻遭到愛女突然扯掉上衣，身體私密處全遭外洩，讓她也笑喊每個當媽的應該都有被小孩拉到走光的經驗，讓她感到十分溫馨有趣。

29日，網紅潔哥和女兒Fafa外出旅遊，突然自曬一張超辣走光照，穿著清涼簡單的她，抱著女兒溜滑梯時，身上的白色罩衫卻無預警被扯下，走光露出裡頭的薄感內衣，圓弧曲線瞬間迸發出來，讓她無奈翻起白眼，不過潔哥也自嘲笑道：「林老目這樣看起來居然有點性感」引起網友廣大迴響。

照片起初被質疑自導自演，她也霸氣展開回應，直接寫下：「你們很難溝通欸，自己拉的會這麼波浪嗎，你們來讓我拉拉看。來！開放10個收費讓Fafa拉」秒懂照顧女兒的背後苦心，表現逗趣可愛，網友留下評價：「流量密碼把我叫過來了」、「女兒在榨乾妳的剩餘價值」、「Fafa長高囉越長越快，」「叫妳別生搞得像在鬥毆」。

另一方面，有人也喊道「地方媽媽需要Fafa助攻」、「確定不是自己脫的嗎哈哈？」、「妳女兒知道大家要看什麼呢」、「Fafa要在加強一下手尾力！要連黑的一起扯！才有大版面！」足見母女2人溫馨互動，吸引住大家的眼球。