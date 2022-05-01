有網友在PTT坦言，當兵時滿不可思議的是午晚餐都供應鹹湯和甜湯，當時最期待喝珍珠奶茶，夏天都會喝很好幾碗，頗爽！他也詢問，大家當兵喝過最喜歡的湯是什麼？有人回答說是冬天喝薑湯，也有意外的答案 --「類清湯，俗稱白開水」！

對於當兵的時候最喜歡喝什麼湯？大部分人都懷念冬天喝薑湯，不過有過來人表示，聽伙房說是用辣椒粉煮的！也有人說，當兵的湯不都是「只有水跟糖的湯，或是水加鹽的湯？」有人回憶是排骨湯、紫菜蛋花湯、味噌豆腐甚至說只要有料的湯都喜歡，因為很餓。

另外有一些民眾回憶是綠豆湯、紅豆湯、檸檬愛玉湯，也有人說是珍珠奶茶、仙草凍等。不過這可能是後來才有的，早些年應該是沒有珍奶、仙草凍、檸檬愛玉。

最後也有些意外的答案，例如「綠豆炒焦加水就是咖啡湯」、「貢丸都被撈完的貢丸湯」、「水餃湯加醬油」、「洗鍋水加削掉的瓜菜皮」，還有人說「類清湯，俗稱白開水」！