宅男女神阿喜（本名：林育品）去年認戀無尊，雖被網友批評是「美女與野獸」的組合，小倆口依舊勇敢愛。近日，阿喜突然大解放，在IG分享自己穿深U高衩泳衣的辣照，俯角更露出深邃事業線，殺得網友措手不及大喊太性感，她則是賣萌說：「這個到底要怎麼穿」。

35歲的阿喜過去因像似女演員林以真在網上走紅，出道後主持、演戲樣樣來，更登上台灣版《FHM》雜誌兩次，目前已在IG累積20多萬粉絲，自介更是逗趣寫下「我要在IG發瘋」。去年她宣布脫單和無尊交往，上節目時被問到最喜歡男友哪一點？曾國城開玩笑幫回應：「剛我有問她，是不是對牙齦有偏好，她說不是啦，他保持得很乾淨。」阿喜則急忙澄清其實自己不重視外表，人乾乾淨淨的就好。

無尊和阿喜穩定交往中。（圖／翻攝自sonic_jeff0326 IG）

阿喜隨後更替男友緩頰，強調：「美女與野獸的方面，珍珍（無尊女裝扮相）是美女，我怕我是野獸，她女裝扮相快要比我漂亮了。」小優也爆料：「幫牙齦先生（無尊）講話，他之前交往的都是正妹！」。而今年3月，阿喜突然曬出凸肚照片，外界以為她要宣布雙喜臨門，她才解惑是去凍卵。

阿喜指出，自己這一、兩年還沒有結婚計畫，又因看到旁人的狀況讓她決定有備無患，「讓未來的我多一個選項」，並表示聽了太多年紀越大卵子品質會下滑的勸告，才做這決定，附註不是在推廣、做直銷大會，只是說明自己的理由。而昨(4/30)她突然曬出自己露出東西半球，穿著低胸泳衣的辣照，前凸後翹的好身材一覽無遺，她卻困惑表示不知道到底要怎麼穿這種衣服，網友回應：「搭低腰牛仔褲」、「高衩好需要勇氣喔！妳超正」、「就這樣穿！」、「這身材美翻」。