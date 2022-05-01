由於右眼眶骨折與輕微腦震盪無限期缺席的七六人明星中鋒恩比德，如今看到了季後賽次輪可能復出的些許希望，因為《NBC費城》記者克拉克1日報導，恩比德目前可能無須進行修復手術，只要他度過5天的腦震盪保護條例，或許還有機會提前上場。

克拉克表示，恩比德曾在4年前接受左眼眶骨折手術，當時他休兵了3個多禮拜，隨後就用「面具俠」模樣宣告復出，如果現在他真的不用進行右眼眶骨折手術，或許可在5天之後，順利通過腦震盪測試，屆時還有些許機會趕上3日開打的次輪賽事。

不過比起擔憂恩比德復原狀況，七六人總教練瑞弗斯今天急著「甩鍋」，因為外界批評恩比德會遭暴龍前鋒席亞卡肘擊受傷，就是比賽最後關頭大幅領先情況下還留在場上，瑞弗斯堅持自己並未做錯，甚至強調自己本來打算要喊暫停換人了。

「其他球隊也都這樣做啊，比賽還剩5分鐘，我們打出一波高潮領先到29分，然後下一球恩比德受傷了，」瑞弗斯說，「對於讓他留在場上，我並不沮喪，假如你們要的話，就批評我吧，可是如果你看其他球隊比賽，打到最後3、4分鐘，他們主力也在場上。」