異生龍淵出月蹤，脫俗仙子現紅塵，假玉龍身份遭破，強圍難突，身陷絕境，但見虛魍匯邪入掌，長恨無疆劍光凜然，虛魍敗退剎那，竟是借力轉向，一擊直向談無慾，磅礡一擊，卻見月才子氣沉劍出，一劍貫文武，三昧匯神鋒！

龍淵外強者對壘，劍者戰魁爭頂峰，意琦行、闕風策，當世正邪雙峰，緊鎖的目光，凝滯的氣氛使得篝火無由一烈！另一邊同樣的靜止不動，殊異的驚濤駭浪，青玉鏡、瑠璃王爵意外對戰，剎見青玉鏡驚鰲眼開，瑠璃警戒間，已是地走山移！

風冷肅殺父仇戰，眼中唯殺滿目紅，無聲注視的恨，身影倏然交錯間，已是怒火延燒，以命誓仇，同是恨火高漲，各負七竅之能，卻是一強一弱，失卻冷靜的鳳舞遲漸感難支！古域王朝內，一室天香，滿目氤氳，鬼一法眼師沐浴芝蘭，齋心滌慮，乍感殺機臨身，無名小卒鬱葬香挾殺而至，欲誅罪惡源頭！欲知最精彩結果，請不可錯過霹靂布袋戲，《霹靂兵烽決之玄象裂變》第11章：再出鳳流影，重現脫俗蹤。《霹靂兵烽決之玄象裂變》第12章：暗潮同謀。