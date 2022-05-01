英國戰艦曾於2021年9月穿越台灣海峽。

英國《金融時報》（Financial Times）1日引述消息人士報導，美英官員3月初就英國能如何降低北京進犯台灣風險、以及台海衝突緊急計畫等召開高階會議，這是美英兩國首度就台海問題舉行高層會議，其中也談到了若美國為了台灣與大陸開戰，英國將扮演何種角色。

消息人士透露，3月初白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）及白宮國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）與英國代表就台灣問題舉行會談，3名消息人士指出，美國希望與英國等歐洲盟國強化合作，提升盟友對北京對台日益強硬的認知，不過美方並非因為有立即性威脅而與英國接觸，這次對談如同美國與日本、澳洲為台海衝突所進行的對談。

消息人士透露，美英高層對話觸及的議題相當廣泛，包括英國能如何與台灣展開更多外交工作、如何加強在亞洲的威懾力，甚至還包含如果美國最終為了台灣與大陸開戰，英國將扮演何種角色。

消息人士也提到，拜登政府向部分盟友提供先前被註明「最高機密」或「NOFORN」的台灣情報，這類情資原本是禁止與任何外國官員分享的。

一名英國官員表示，這次會議是美英兩國在台灣議題上至今「最高階」及「最重要」的對話，他說這是拜登政府所推動的「深入政策對話」的一環，他說有關台灣議題的會談，很大一部分都在討論危機計畫。

針對《金融時報》報導，白宮並未置評，英國政府發言人則表示：「我們從不評論私人會議。」

報導引述我高階官員表示，台灣有注意到美國試圖讓更多盟友參與台灣計畫，「他們一直與日本、澳洲合作，他們現在試圖與英國合作。」