【旅奇傳媒/編輯部報導】「2022 STS超級房車全國系列賽」將在麗寶國際賽車場於4/29-5/1熱血登場，對速度有渴望的愛好者，想一睹飄移震撼的熱血刺激，體驗空氣中彌漫著較勁的煙硝味，見證賽車手們卓越的成績，可能改寫STS的新頁！即日起開放多種觀賽票價購買，看台區450元限量鳥票已被快速搶購中，要欣賞超高規格、眾星雲集的精彩賽事，手刀快快搶起來。

▲2022 STS 超級房車全國系列賽組別豐富，包含TCR Taiwan、TURBO、S2000、N2000、TTCC、NTCC等。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

眾多車迷引頸期待的盛事「2022 STS 超級房車全國系列賽」終於來了！ 此次賽事組別豐富，包含TCR Taiwan、TURBO、S2000、N2000、TTCC、NTCC等組別，能讓喜歡不同車款競技的車迷朋友們一飽眼福。

即日起麗寶樂園渡假區官網，開始販售觀眾席早鳥套票，超值優惠只要450元；重度賽車迷必買的VIP室內席限量套票特惠700元，VIP室內席套票堪稱是最佳的上帝視角，從賽道上方觀看賽車從腳下呼嘯而過，更能近距離拍攝、追焦，一推出就造成一波搶購潮，再慢就真的看不到車尾燈了。

▲全台最大水樂園馬拉灣正式開園，全台最清涼消暑的園區有10多項全齡化的玩水設施。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

賽事期間，憑購票的觀賽手環，享有麗寶樂園渡假區的各類折扣，包括水陸擇一門票550元、天空之夢摩天輪200元及福容飯店麗寶樂園店、密室逃脫等多項優惠。

專屬你的賽道晨喚！「2022 STS 超級房車全國系列賽」賽事期間入住T11、T12麗寶賽車主題旅店，兩天一夜，一泊一食，最低只要4,300元還送入場觀賽票，讓你不僅在房間就能觀看賽事，還能親臨賽道旁，近距離感受精彩賽事。

4/29-5/1賽事期間，除了看賽車比賽，住賽車主題旅店外，4/30全台最大水樂園馬拉灣正式開園，全台最清涼消暑的園區，10多項全齡化的玩水設施，是全家同遊消暑的最佳選擇。歡慶馬拉灣開園，5/1-5/31推出《COOL涼一夏！》穿著比基尼、三角泳褲只要199元，邀請民眾跟著全東南亞最大的造浪池「大海嘯」迎接初夏的浪花。

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