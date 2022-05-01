連勝文酸綠共存是為選舉 蘇貞昌回應了

台灣本土疫情狂燒，政府朝向「減災」、「共存」方向調整防疫策略，引發各界討論。國民黨副主席連勝文認為，民進黨之所以會在社會還沒有做好準備的情況下，就決定要與病毒共存，出發點還是政治考量，但台灣百姓要為民進黨因政治考量所做出的倉促決定，付出多少代價？

行政院長蘇貞昌今天回應，我國不像大陸粗暴封城，也不像其他國家是因為沒辦法而共存，而是一步一步有計畫，且有節奏的與病毒共存，所有決策都是經專家縝密討論與指揮官的帶動下進行。

蘇貞昌今前往中央流行疫情指揮中心參與擴大防疫會議，他表示，我國防疫能走到今天，是因全台灣國人共同合作，在指揮中心規範指引下，大家一起累積的防疫成績，引起舉世稱讚。

他強調，台灣不會像大陸一樣粗暴封城，也不像其他國家是因沒辦法而共存，「我們是一步一步，有計畫、有節奏的」，並指出台灣所有的作業方式，都是經專家縝密的討論 ，以及指揮官的帶動下所進行。

蘇貞昌說，政府也逐步就各種情況進行調整，至於有些時候要怎麼做？怎樣的藥物？如何使用等，這些很專業的事情，都會很尊重專家的評估與應對，而指揮官也會斟酌全盤情況向國人同胞宣布，請大家一起配合。