Mark Jackson has emerged as a finalist for the Sacramento Kings head coaching job, sources tell me and @sam_amick. Kings GM Monte McNair has begun to notify candidates whether they will move onto in-person meetings. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 30, 2022

《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日搶先爆料，自從2006年以來就未曾闖進季後賽的國王，相當積極找尋新任總教練，目前已經鎖定擔任《ESPN》球評的馬克傑克生進入主帥最終候選名單，勇士首席助教麥克布朗與籃網顧問克利福德也在這份最終名單之中。

國王本季打出6勝11敗的開局之後，就火速開除前總教練華頓，成為本季最先開除主帥的球隊，隨後改由金崔代理總教練職位，也僅拿到24勝41敗戰績，讓國王早早宣告無緣季後賽，國王當然想要趕緊找到新總教練，提前著手重建球隊事宜。

國王目前主要鎖定的主帥最終候選名單當中，馬克傑克生當屬最熱門的人選，他在2011到2014年期間擔任過勇士總教練，拿到121勝109敗、勝率5成26的執教戰績，也替勇士打造後來接連奪冠的穩固基礎，但他也快要8年沒當教練了。

至於麥克布朗擁有豐富NBA總教練資歷，先前當過騎士與湖人教頭，執教生涯累計347勝216敗，目前輔佐勇士總教練科爾還算成功，也不清楚他是否願意離開勇士；克利福德曾當過黃蜂與魔術主帥，執教戰績292勝345敗，勝率並未過半。