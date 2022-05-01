「台灣賽車教父」廖老大與大陸抖音網紅「HG杰爺」杰尼龜較勁0至400公尺直線加速紀錄，輸者須捐款100萬元，而廖老大團隊於上月6日實測後，正式打趴杰尼龜，但杰尼龜遲遲不履行承諾，甚至還回留言嗆網友，「快去報警，抓到我獎勵100萬元」，囂張態度讓網友不敢恭維。

廖老大先前不滿杰尼龜嗆聲台灣無快車，雙方展開慈善競賽，約定零四紀錄較差者，需捐款100萬元，廖老大也自掏腰包購入一輛奧迪TT RS，斥資500萬元改裝為打龜號，年初至今在台尋覓實測場地，本月6日在台中風車大道的零四實測紀錄，正式打敗杰尼龜。

未料，杰尼龜承諾跳票，廖老大破紀錄至今已近1個月，杰尼龜仍裝死不履行捐款約定，引起網友不滿，紛紛前往其抖音影片下留言出征，嗆杰尼龜只會「口嗨」，廖老大見網友盛怒，還曾出面緩頰，要網友停止謾罵詆毀言論。

廖老大的零四紀錄確定超越杰尼龜後，大批網友到杰尼龜的抖音影片下，要求其履行捐款100萬的承諾，紅圈處為杰尼龜嗆聲網友「快去報警」。（翻攝自抖音「HG杰爺」）

實際上，杰尼龜近日仍持續上傳新影片，有網友發現新影片中，杰尼龜的車沒掛牌就開車上路，留言質疑其行為，卻意外釣出杰尼龜囂張回應，「快去報警，抓到我獎勵100萬元」，讓不少網友看傻，再次氣炸。