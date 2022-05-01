繼誤植「共軍飛彈襲台」、「大屯火山爆發」、將行政院長蘇貞昌職銜誤植為「總統」，造成董事長陳郁秀與代總經理陳雅琳辭職後，華視昨（4月30日）又被眼尖網友發現誤植「上海單日新增1180萬新冠肺炎本土個案」，再度引來外界一片罵聲，而時事評論員黃揚明發現，繼新聞畫面下方跑馬燈消失，昨日出包的左側新聞資訊跑馬燈也消失，讓他嘲諷道：「畫面越來越清爽了！」

黃揚明昨晚在臉書寫下「這次左側邊欄訊息出包後，華視就又把邊欄訊息下架了！」，並附上新聞畫面截圖，可見已完全沒有滾動式顯現的新聞資訊跑馬燈了，讓他笑道「鏡面越來越清爽了！」，而這也是黃揚明第二次抓包華視悄悄撤下新聞資訊跑馬燈，早在4月22日華視第一次出包後就曾抓包華視撤下新聞下方資訊欄，當時他嘲笑華視「終於想到（出包）解決之道」。

黃揚明的貼文也引起網友們的熱議，有網友狠酸「不會搞到最後只能播黑畫面了？」、「再出錯，改為預錄，可檢查剪接，這樣仍出錯，就不播新聞」、「看來華視終於想到收視率低的解決之道了」，國民黨台北市議員徐巧欣也留言諷刺華視「會不會最後連標題跟字幕都沒有了？」。