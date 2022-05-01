台鐵五一不加班，衝擊全台鐵路疏運交通部長王國材一早來到台東。（蔡旻妤攝）

台鐵五一不加班，衝擊全台鐵路疏運。（蔡旻妤攝）

因應台鐵企業工會發起五一不加班，交通部長王國材1日視察台鐵東部各車站疏運情形，並與台灣鐵路工會台東分會理事長張博翔溝通，一早台東火車站空蕩蕩，為避免衝突大批警力早在現場戒護。張博翔批「希望部長不要那麼強勢，只開15場說明會就得公司化根本不足夠！」王國材則回應，台鐵改革目標與工會一致，公司化版本也相近，安全是最重要目標，會努力與工會協調。兩人對話過程中雖無激烈衝突，卻流露濃濃火藥味。

張博翔指出「台鐵是135年的公司，在部長您幾個月辦了15場說明會說改就改革嗎？」，王國材回應「您知道郵政公司幾年嗎？港務公司幾年嗎？如果安全不是最重要的目標，我為什麼來這邊做這麼多」，張博翔認為，公司化不能與安全畫上等號。

由於台鐵五一不加班，衝擊全台鐵路疏運，今天早上7點的台東火車站冷清清，公路總局一早開出8班類火車接駁民眾，台東僅有8人搭乘。

王國材指出，公司化理念與工會差距越來越小，希望台鐵更好、民眾更安全、火車更準點，這些目標交通部和工會是一致的，或許溝通上能再有共識，如時間允許他願意向每名員工說明，從明天開始會再全力和工會溝通。

王國材隨後進入台東站視察上班員工與協助疏運的類火車站人員，全程約20分鐘。今日將沿路北上前往視察台東關山站；花蓮玉里、瑞穗、花蓮站；宜蘭羅東站等，並於晚上7點在台北火車站接受記者聯訪。

張博翔受訪時表示，首先謝謝所有大眾體諒鐵路局小員工的心情。他說，交通部部長王國材就是這個家庭的家長，希望1位堂堂的大家長跟他的「資產」員工溝通時，不要再用鬥嘴的態度。但強調，部長這幾個月來15次的說明會對全台各地區來說是遠遠不足的。