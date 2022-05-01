4月最後一個交易日美股表現慘烈，科技股殺聲隆隆拖累大盤，三大指數同步收黑，道瓊工業指數狂瀉逾900點，那斯達克指數創下2008年來最大月線跌幅。美股將進入「5月賣股潮」，投資人密切關注即將登場的聯準會（Fed）例會與4月就業報告，專家預期股市恐持續波動。

科技股雲集的那斯達克指數29日重挫將近4.2％，報12,334.64點；標普500指數挫低3.6％，以4,131.93點作收；道瓊工業指數狂瀉939.18點或2.8％，收在32,977.21點。那指與標指雙雙跌至2022年來新低水準。

美股4月遭遇一連串逆風，包括聯準會緊縮貨幣、通膨居高不下、部分大企業業績失色、大陸疫情升溫與俄烏戰爭等。那指4月重摔13.3％，創2008年10月全球金融危機時期以來最大月線跌幅，標指下挫8.8％，寫下2020年3月以來最差月度表現；道指全月下跌4.9％。

那指較前次波段高點狂瀉23.9％，意味著進入熊市，標指與道指分別較前次高點下跌14.3％與10.8％。

受升息、斷鏈和戰爭侵擾，科技股為這波拋售潮的重災區。亞馬遜第一季業績意外出現7年來首次虧損，加上財測不如預期，引發29日股價暴跌14％，創下2006年來最大單日跌幅。

據FactSet數據，由臉書母公司Meta、蘋果、亞馬遜、網飛和谷歌組成的尖牙股（FAANG），再加上微軟，6大科技巨擘4月市值合計蒸發1.4兆美元，2022年來市值共流失2.2兆美元。

依據歷史經驗，美股在5至10月向來表現低迷，也因此有「5月賣股度假去」（Sell in May And Go Away）的說法。CFRA首席投資策略師史托佛（Sam Stovall）指出，美股季節性疲弱在期中選舉年又格外明顯。