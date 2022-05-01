大陸銀保監會29日晚表示，2021年行業淨利潤為人民幣（下同）2,197億元，年衰退30％；其中，財產險公司、人身險公司、再保險公司的淨利潤分別為540億元、1,566億元、91億元，分別按年分別增長5％、下降39％、增長7％。

銀保監在29日發表「關於2021年保險業償付能力監管工作情況的通報」，當中顯示，2021年保險業運行平穩，償付能力充足率保持在合理區間，風險總體可控。

在2021年，大陸保險業償付能力充足率指標保持在合理區間。銀保監會表示，2021年底，保險業平均綜合償付能力充足率為232.1％，平均核心償付能力充足率為219.7％，處於較高水平。財產險公司、人身險公司、再保險公司的平均綜合償付能力充足率分別為283.7％、222.5％和311.2％，按年分別上升5.8個百分點，下降17.1個百分點，下降8.1個百分點。