女星賈靜雯與前夫孫志浩育有16歲女兒梧桐妹（Angela），母女日前為了品牌拍攝一系列母親節合照，梧桐妹頂著淡妝入鏡，女大十八變的模樣驚艷一票網友，而梧桐妹今（1日）則在IG辣曬泳裝照，她趴地托腮、對著鏡頭露出甜笑，舉手投足散發青春無敵。

梧桐妹平時就有經營IG的習慣，她也樂於分享生活日常，而梧桐妹今早則在IG限時動態辣曬泳裝照，只見她身穿咖啡色比基尼趴地托腮，享受日光浴的梧桐妹對著鏡頭露出甜笑，舉手投足散發青春無敵，同時，梧桐妹配上A-Wall的歌曲《Loverboy》，歌詞描述男孩墜入愛河的心情，也不禁讓人好奇，梧桐妹是否也戀愛了。

梧桐妹辣曬泳裝照。（圖／取材自梧桐妹 Instagram）

其實，梧桐妹日前和媽媽賈靜雯才為了品牌合體，母女拍攝一系列母親節合照，當時梧桐妹頂著淡妝入鏡，濃眉大眼和俏麗五官神複製賈靜雯，女大十八變的模樣驚艷一票網友，而母女罕見合體，也讓賈靜雯感性說：「寶貝Angel長大了...我們會一起分享秘密、一起互相打扮，珍惜母女單獨小時光」。

賈靜雯日前也曾透露，大女兒梧桐妹正處於青春期，個性有些叛逆，有時會讓她心累，不過，賈靜雯懂得換位思考，她學習跟著女兒的成長步調、荷爾蒙變化做調整，並選擇跟小孩當朋友，不只增進親子關係，母女溝通起來也比較好說話。