白俄羅斯網球女將艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）對於溫布頓公開賽的禁令表達不滿，因為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭，導致溫網遵照英國政府的政策禁止所有俄羅斯、白俄選手參賽。艾薩蘭卡認為WTA（女子職網總會）應該出面採取行動。

ATP（男子職網總會）、WTA都發聲譴責過溫布頓的禁令，國際網總ITF也允許俄羅斯、白俄選手以個人身分繼續參與比賽，然而全英網球俱樂部（The All England Club）有權在溫布頓設下禁令。ATP、WTA的反制手段就是取消今年溫網的全部參賽積分，不過這麼做將會激怒其他各國的選手。

艾薩蘭卡與溫網執行長波頓（Sally Bolton）視訊談話，她表達自己堅定的反戰立場，同時反對溫網的禁令，她希望WTA「對此事有所反應」。ATP與WTA尚未有實際行動，只譴責這種禁令造成的不公平與歧視。球王喬柯維奇（Novak Djokovic）也公開批評溫網禁令「太瘋狂」。

球迷至少分成兩派看法，一部分認為必須尊重主辦方的國家，例如喬柯維奇不能打澳網就是尊重澳洲政府的疫苗禁令，同理也必須尊重英國政府的反戰立場。另一派球迷認為，並非每個俄羅斯人民都支持自己的領導人（普丁），這點在任何民主國家也一樣，如果公開反對普丁的選手也要被禁賽，未免有失公平。