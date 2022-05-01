台鐵工會發起5月1日勞動節不加班，交通部則提出「類火車」方案因應這一狀況。國民黨新北市議員葉元之今天(1日)前往板橋火車站朝聖，但並沒有看到「類火車」的資訊，現場的志工也直接告知沒有「類火車」；對於民進黨政府的「類火車」政策，他忍不住直言，「倉頡如果再世，應該是民進黨最紅的官」。

葉元之今天(1日)在臉書上表示，今天火車停駛，民進黨政府發明「類火車」因應，而他也一早就去朝聖看看有沒什麼狀況。葉元之首先到達了板橋火車站，但他發現，完全沒看到「類火車」的資訊，志工也直接告知沒有「類火車」，一位在火車站旁邊賣披薩的大哥則表示完全沒聽過「類火車」是什麼。

葉元之在板橋火車站遇到一位原本要搭火車去桃園的民眾，但因火車停駛，只能改搭高鐵，不僅票價貴，到目的地後，還要撘計程車才能到市區。接著，葉元之又前往浮州車站，「想說總有類火車了吧」，但他到達浮洲站後發現，入口處鐵門半關，門口除了有公車資訊外，也是沒看到「類火車」。葉元之直言，所以這個大有為政府，除了發明新名詞很厲害外，到底解決了什麼問題？「感想：倉頡如果再世，應該是民進黨最紅的官」。

網友們也留言回應，「類政府」、「累火車」、「類政府的類決策，拖累老百姓」、「民進黨真的是什麼話都吐的出來！」「有政府，會做事=類政府，類做事」。