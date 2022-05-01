湖人本季提前無緣季後賽，籃網也在季後賽首輪慘遭塞爾提克橫掃出局，這是過去17年以來首次「小皇帝」詹姆斯與杜蘭特都無緣出席季後賽次輪，勇士當家球星史蒂芬柯瑞1日被問到這個問題，他的回答很直接，「詹姆斯與杜蘭特會回來的！」

「我想聯盟就是這樣運行，我們也曾是那些年輕球隊之一，對於鄧肯、賈奈特那些當時正處巔峰的球員來說，我們也是年輕人，」柯瑞說，「這就是運動的進化與發展階段，我只知道每個賽季要走到季後賽相當困難，我從不當作理所當然。」

不過柯瑞也強調，雖然他很喜歡看到不同的面孔出現在季後賽，卻始終相信日後還是會在季後賽次輪看到詹姆斯與杜蘭特的場上身影，「因為你們媒體提到的這些球員，並不是代表他們今年沒有打進季後賽次輪，就表示他們馬上日落西山了。」

勇士總教練科爾也在今天談到對上灰熊看法，「我不認為灰熊是我們宿敵，我們沒感覺到有什麼宿敵，我們把灰熊看成一支逐漸升起的年輕球隊，他們充滿天賦，如果想要擊敗他們，那將是很大的挑戰。」他更特別提到，威金斯、小培頓與庫明加的運動能力，將在這個系列戰占據關鍵位置。