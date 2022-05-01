46歲李姓男子聲稱為了追求刺激，竟在捷運站內的男廁所行竊垃圾桶，其中3個丟棄在捷運站附近的公園，最後1次遭巡邏員警當場逮捕，警方查出李男有毒品、竊盜的刑案資料，懷疑他行竊不銹鋼垃圾桶，當廢鐵變賣換錢，訊後依竊盜罪送辦，捷運公司也將以每個垃圾桶1437元向李嫌求償。

為求刺激？慣犯偷竊北捷垃圾桶 捷運公司依每個1437元求償

捷運警察隊表示，4月16日捷運公司清潔人員發現市府站、小南門站的男廁所內，有3個不鏽鋼垃圾桶不翼而飛，經行控中心向捷警隊反應，警方從監視器畫面、票證資料，發現李男手持黑色大型塑膠袋進入廁所，拎出一個裝有桶狀物品離開，立即通報巡邏警網加強辨識盤查。

警方隔天下午5時許發現李男蹤跡，當場逮捕正要出站的李，他坦承半小時前在行天宮站竊取的垃圾桶正拿在手上，前一天行竊小南門站、市府站的3個垃圾桶，離站後就丟棄在公園，員警根據李男說法並沒有找回垃圾桶，全案依竊盜罪移送法辦。

捷運警察隊提醒，若民眾於捷運系統發現可疑人、事、物，可立即通知捷運站務人員或保全，如於車廂內，請善用車廂內之對講機隨時向列車司機員反映，以便通知站務人員及捷運警察到場處理或撥打110報案電話。