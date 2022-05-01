中信金（2891）近一周獲外資買超，在外資今年大賣台股之際，中信金的外資持股仍高達42%，同時，千張大戶持股也維持高水位達78.5%；除外資買超外，投信在近一周也是連續加碼。技術面，中信金股價突破周線、季線，周K連2紅。近5個交易日買超中信金最多的券商為花旗環球達1.72萬張；而賣超中信金最凶的是摩根大通的1.3萬張。

中信金旗下中信銀著眼發展數位金融生態，攜手臺灣唯一跨國經營房地產科技的新創公司「金箍棒智慧物業管理顧問股份有限公司」（簡稱「JGB Smart Property」），針對習慣數位租屋的JGB Smart Property會員，推出數位租屋生態圈設計「房地產科技金融組合包」金融服務，整合「一鍵繳租」、「租客Online貸」、及「房東貸款」等三大功能，解決租客與出租管理者長期在繳租及對帳的痛點，同時提供租客即時線上信貸及房東房貸，一次滿足平臺業者、房東與租客三方金融需求。

根據內政部統計，2020年在外租屋人數逾250萬人，繳租金流一向是租賃業務最重要的關鍵，「一鍵繳租」可有效解決租客忘記付款或轉帳金額錯誤等困擾，並簡化包租代管業者、房東等出租管理者對帳瑣碎流程，租客可選擇以中國信託銀行的Home Bank APP或中國信託網路銀行繳款，系統自動帶入轉帳資訊，並由JGB Smart Property一站式租屋管理系統自動對帳、即時更新繳租狀態；出租管理者也可即時收款、自動對帳，無須逐一查核入帳紀錄。

中信銀行數位金融處處長羅至善指出，中國信託數位金融服務從食衣住行等不同生活面向，跨金融角度設計客製化套餐，滿足用戶需求。JGB Smart Property共同創辦人田智娟則表示，JGB Smart Property一站式租屋管理系統，整合VR線上看房、電子簽約及點交、對帳等服務，此次與中信銀行合作推出的「房地產科技金融組合包」服務，預期幫助出租管理者及租客更省時省力，系統目前累積超過一萬戶的管理房源，去（2021年）年獲臺北市亮點企業「潛力企業獎」及「台北國際電腦展創新設計獎」最高榮譽金獎肯定。