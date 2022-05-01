智原(3035)首季獲利已超越去年全年一半，隨著過去開案量堆疊，法人預估，智原今年每股獲利上逾11 元。

智原第一季合併營收為32.1億元，季成長21%，較去年同期成長109%。第一季毛利率為49.7%，歸屬於母公司業主之淨利為6.7億元，基本每股盈餘為2.7元，光是首季獲利已超越去年全年一半。

智原表示2021~2022年成長主要來自供應鏈吃緊、過去開案轉量產等兩大因素，推升營運優於過往，目前今年訂單已經全數到手，並持續協調晶圓代工的產能，以因應客戶強勁的需求毛利率在產品組合優化下、持穩在48~51%區間。另外，智原也上修全年業績的預估成長幅度，將從原評估的超過五成，提高到增逾六成。

智原受惠先前耕耘案件陸續進入量產，產品有延續性，ASIC(客製化晶片)訂單掌握度高，加上集團母公司聯電提供產能支援，推升智原ASIC業務成長強勁，智原訂單能見度已延伸到2023年，現在開始接收2023年訂單，且多數案件都在初升段，有利營收持續往上堆疊。

智原隨著過去開案量堆疊，有助後續量產業務穩健成長，法人預估，智原2022年每股獲利上逾11元。