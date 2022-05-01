戀愛就是把一個人的事情變成兩個人的事，許多本來自己就可以做得到事情，在戀愛中卻會不自覺的想要另一半幫忙完成，不過並不是所有的人都希望伴侶要幫自己做事，有3個星座的朋友天生就非常獨立，以至於他們在感情中也習慣靠自己，獨立的態度就連他們的另一半也會嚇到，甚至還會開始懷疑自己真的有在跟他們談戀愛嗎？

「處女座」

處女座獨立也希望伴侶有能力。(圖/翻攝自觸mii)

處女座做事情一向認真、謹慎，就算是在戀愛中也會習慣性的自己處理所有問題，他們認為依賴別人會讓自己很不踏實，因此處女座們不管走到哪裡都有一種王者的光芒，獨立又負責任的態度獲得大家的讚賞，出眾的他們也希望另一半有很強的能力，兩人能一起陪伴向前是處女座們最嚮往的戀愛。

「摩羯座」

摩羯座習慣將所有事自己吸收。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座的大家在工作上認真負責，且在職場上面對各式各樣的人後，他們習慣將一切情緒和壓力自行吸收，摩羯座朝著目標前進不畏風雨的態度也發揮在感情中，他們不喜歡與伴侶無時無刻黏在一起，而是希望當遇到困難真的需要彼此時，再互相扶持一起面對就好。

「水瓶座」

水瓶座就算戀愛也喜歡一個人。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座的大家本就喜歡一個人獨處，就算談了戀愛也想要保有自己的空間，他們覺得世界上最了解自己的人就是自己，因此他們認為在感情中獨立是很有必要的，通透的水瓶座不會把獨立視作孤單，他們認為獨立是花時間了解自己、與自己相處，因此即便是進入戀愛關係，他們還是會保有靠自己的處事態度。

獨立、靠自己需要很大的心理素質，畢竟在戀愛中有了另一個人的陪伴，多數人就會開始習慣且依賴對方，因此上述3星座的朋友們真的很強大，能夠在戀愛中保有靠自己的態度，相信他們都能獲得一段與伴侶共同成長且穩定的感情。