台嘉碩(3221)旗下嘉碩生醫代理韓國COVID-19抗原快篩專業及家用版產品，獲得衛福部食藥署核准專案輸入，順利搭上防疫題材列車，近期股價無畏台股重挫逆勢走高，4月29日在外資買超下以38.05元作收，為2022年1月6日以來新高。

相較於多數電子股受大陸華東地區封城停工及美國科技股重挫拖累，股價連番探底，台嘉碩因旗下嘉碩生醫取得原廠GenBody公司授權台灣經銷，代理韓國COVID-19抗原快篩專業及家用版產品，近日本土疫情大爆發，快篩供不應求，嘉碩生醫配合政府防疫政策，已獲得衛福部食藥署核准專案輸入共80萬劑快篩劑，專用及家用版各40萬劑，公司將儘速空運抵台，因應市場的需求；嘉碩生醫亦在洽談500萬劑家用版及100萬劑專用版，將配合政府政策需求引進，由於搭上防疫列車，激勵台嘉碩股價逆勢走高。

台嘉碩第1季合併營收為7.17億元，年增12.21%，由於去年下半年調漲產品報價，營業毛利為1.96億元，年增84.69%，合併毛利率為27.45%，年增10.78個百分點，營業淨利為9290萬元，年增8.73倍，稅後盈餘為8373萬元，每股盈餘為0.82元；台嘉碩表示，目前訂單能見度達1季，預期第2季會比第1季好。