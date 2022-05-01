本土這波Omicron疫情兒少感染比例高，輔大醫院兒童急診科主任王聖儒指出，光26日在急診看診的61個小朋友就有一半確診，這兩天還有2個確診孩童併發嚴重哮吼症，一個插管轉院、另一個差點插管，提醒確診孩童若出現聲音沙啞、咳嗽像狗吠、吸氣出現喘鳴，嚴重時胸骨凹陷、嘴唇發紫就要立刻送醫，以免造成呼吸衰竭。

王聖儒昨天在臉書表示，歷經過去一周的篩檢病人狂轟猛炸，急診醫師比的是誰又破了單班看診紀錄，自己也在4月26日單班看了61個小朋友，其中有一半後來都確診，且小朋友沒打疫苗，確診後更要提高警覺，這兩天就有2個5歲以下確診孩童併發嚴重哮吼症，也就是病毒感染後喉頭水腫引起的症狀，導致孩童呼吸衰竭，一個插管轉院，另一個差點插管。

王聖儒說，國外也有類似的研究發現，Omicron病毒株引發的嚴重哮吼症比例偏高的現象，從5個月大到5歲都有，平均年齡為2歲，提醒家長在居家照護確診小朋友時，若出現聲音沙啞、咳嗽像狗吠就要提高警覺，趕快送醫。

王聖儒說，更嚴重一點，若孩童吸氣時出現喘鳴，聲音像是脖子被掐住拚命吸氣，以及出現鼻翼煽動、胸骨上或肋間凹陷、嘴唇發紺（發紫）等症狀，請儘速就醫，以免延誤造成呼吸衰竭。