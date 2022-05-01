一代女神、「永遠的小倩」王祖賢2004年宣布息影退出演藝圈，近年她定居在加拿大溫哥華，常被網友野生捕獲，一舉一動及外貌的變化都引發話題。近日，有網友分享她過去為日本雜誌所拍的美照，可見她穿著緊身迷你裙，真實身材全曝光，微肉的小肚肚也因為沒修片相當明顯，但網友仍大讚她自然美。

王祖賢年輕時拍攝一支球鞋廣告進而被星探挖掘出道，成名作《倩女幽魂》奠定她亞洲影壇女神的地位，她曾和齊秦交往，也和已婚富商林建岳傳緋聞，最後男方離婚，但王祖賢後來決定皈依佛門，最後一次現身台灣公開活動是父親王耀煌2016年病逝，當時她一身黑出席告別式，對鏡頭表示：「這些年雖然我不在娛樂圈，然後很感謝所有的媒體，還有愛護我的朋友，不曾忘記我，我非常感謝」。

王祖賢過去穿透視裝和齊秦出席活動。（圖／中時資料照片）

傳聞王祖賢在加拿大有穩定交往的小男友，當時她否認，認為此生的感情功課都完成了，不再打算談戀愛。而上月有人在國外一家火鍋餐廳直擊王祖賢低調用餐，從拍到的照片看來外貌似乎不如年輕時亮麗，還有人認為是人都敵不過「老」這個字，藝人曹西平更是替王祖賢緩頰，認為酸民只會一心醜化她，「記住她美麗的倩影不是很棒，就讓人家平靜的過生活不打擾不可以嗎」。

王祖賢為日本雜誌拍的美照被翻出。（圖／翻攝自七號軍士微博；翻攝自林娜娜小紅書）

近日，有網友在小紅書和微博曬出王祖賢年輕時為日本雜誌拍的照片，可見她頂著一頭飄逸長髮，氣質非凡，不論是穿緊身迷你裙或深U上衣，都美到像仙女，其中一套白色上衣和短褲裝，乍看還相當有透視效果，而眼尖網友則發現或許是當年審美觀崇尚自然，照片中王祖賢的微肉小肚肚及肉大腿並未被修掉，引來其他人回應：「微胖天花板」、「自然的身材」、「這種風格才是心頭好啊」。